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مرأة

بسبب فستان.. بشرى تثير ضجة عبر السوشيال ميديا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:41 ص
بشري
بشري
ريهام قدري
نشرت الفنانة بشري على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" صورة لها جديدة أبهرت متابعيها بإطلالتها.

وظهرت بشري بإطلالة صيفية بفستان باللون الابيض بتصميم صيفي أنيق، مكشوف من الصدر ولكنه طويل حتي اخر ساقيها، واعتمدت بشري علي فستانها مجوهرات انيقة باللون الذهبي من عقد وخاتم وسوار بسيطة .

واعتمدت علي المانكير البرتقالي الذي اظهرته وهي تمسك بيدها شنطة هاند ميد المناسبة للاطلالة مما زادها اناقة، وكانت بشري ظهرت بمكياج خفيف مع إطلالتها وقصة شعر قصير .

وكتبت بشري علي صورتها " Love my dress"، وكان آخر ظهور لبشري عندما أحيت، ذكرى صديقتها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، والتي رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس 2015.

ونشرت بشرى صورة بجانب ميرنا المهندس، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: " مش هنساكي يا ميرنا".

وأثارت بشري الفترة الماضية جدلا كبير بعد اغنيتها التي قدمتها ردا على اغنية محمد رمضان بعد نجاج اغنية "انا الملك" وردت عليه بشري في اغنيتها " كوبرا" والتي اثارت الجدل بشكل كبير في هذه الفترة .

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