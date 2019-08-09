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فن

عرض حمام الست في ثاني أيام العيد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:24 ص
مسرحية حمام الست
مسرحية حمام الست
أحمد إبراهيم
قررت فرقة مسرح بالإسكندرية عرض مسرحية "حمام الست" فى ثانى أيام عيد الأضحى المقبل.

والعرض بطولة ندى بسيونى ومحمد عز ومجموعة من الشباب، هم: هاجر الشرنوبى، زياد يوسف، أحمد السيد، منير فكرى صادق، وإخراج جمال ياقوت.

"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، و يقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.

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