سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

أفادت وسائل إعلام تركية في أنباء عاجلة منذ قليل بوقوع سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة للجيش التركي في بلدة ريحانلي بتركيا قرب الحدود السورية.



وقالت صحيفة "ميليت" التركية المقربة من النظام، إن الانفجارات لم تسفر عن أي ضحايا بشرية حتى الآن، مشيرةً إلى أن قوات الأمن قامت بإخلاء المنازل المحيطة بالمنطقة، وأن أسباب الانفجار غير معلومة حتى الآن.











