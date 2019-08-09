ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:04 ص
لحظة الانفجار
لحظة الانفجار
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام تركية في أنباء عاجلة منذ قليل بوقوع سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة للجيش التركي في بلدة ريحانلي بتركيا قرب الحدود السورية.

وقالت صحيفة "ميليت" التركية المقربة من النظام، إن الانفجارات لم تسفر عن أي ضحايا بشرية حتى الآن، مشيرةً إلى أن قوات الأمن قامت بإخلاء المنازل المحيطة بالمنطقة، وأن أسباب الانفجار غير معلومة حتى الآن.





سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو
سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو
سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من أردوغان على انفجار جنوب تركيا

شاهد.. اللقطات الأولى لـ انفجار منطقة ريحانلى جنوب تركيا

انفجار في مستودع ذخيرة بسيبيريا.. وارتفاع الضحايا لـ 8 قتلى

ترشيحاتنا

شاب يلقي بطفل فرنسي من الدور العاشر بعد خطفه من والدته.. فيديو

انطلاقة جديدة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نوريتش سيتي بافتتاحية الدوري الإنجليزي

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة ليلا

خط ساخن ورقم واتس .. رئيس حماية المستهلك يكشف طرق التواصل بالجهاز خلال عيد الأضحى

كلمتان يفتح الله بهما أبواب السماوات ويعطي العبد ما يريده.. فيديو

نجم الأهلي يسجل ظهوره الأول في مران الجونة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام