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مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:46 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
هاجر هانئ
شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

ظهرت سمية فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل تميز بنقوشات الورد الكبيرة، واتسم التصميم بصيحة أوف شولدر و الأكتاف المكشوفة، بالإضافة إلى حزام بيج حول منطقة الخصر.

وأكملت الفنانة سمية الخشاب إطلالتها بأكسسوارات بسيطة، فيما اعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا صاخبا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.

مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

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