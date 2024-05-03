حدث ليلا| أبو العينين ينعى النائب عبد الخالق عياد.. قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. جمال علام: مفيش مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب بالمنتخب

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، أن الوزارة حريصة على زيادة حجم التعاون في مجال الصادرات

يصلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، اليوم الجمعة، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكذلك قداس عيد القيامة المجيد.

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، السيد المهندس/ عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية أمس. وأثنى أبو العينين على النائب الراحل مشيدًا بمسيرته الكبيرة كأحد رموز قطاع البترول وما قدمه من خدمات جليلة للبلاد فترة توليه مسؤولية رئاسة هيئة

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت في القاهرة، إن الاستثمارات الكويتية في مصر داخلة في عدة مجالات، ونتج عنها شركات تمثل

تواصل الدولة جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة المحتكرين بالإضافة إلى ملف انخفاض الأسعار على مستوى الجملة والتجزئة خلال الأيام المقبلة...

القضية رقم 5901 .. نقش بها مغتـ صب طفـ لة مدينة نصر خطواته الأولى في الطريق الى "طبلية عشماوي" بعد تنفيذ جريمته النكراء بخطف الطفـ لة جانيت و اغتصـ.ابها ثم قتـ.لها لعدم فضح أمره. قبل ١٠ أيام

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات القادمة للاتحاد عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". وقال جمال علام في حواره لـ برنامج "الهدا

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على تواصل دائم مع جميع لاعبي المنتخب. وقال جمال علام في حواره مع برنامج "الهداف" مع الإعلامي

انتهت مباراة روما الإيطالي أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 0/2 لصالح فريق باير ليفركوزن، في المباراة التي أقيمت الخميس، على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

نجح الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر وقدم الفريقين أداء قويا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس وانتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 68-65.

أعربت الفنانة سوسن بدر عن حزنها الشديد، على الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريم اسمه على المسرح القومي، مؤكدة أنهم فقد إنسانا عظيما. وتحدث الفنانة سوسن بدر في لقاء خاص ل صدى البلد

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن كواليس دور سترة الذى قدمته ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤. وقالت الفنانة فريدة سيف النصر فى تصريحات إذاعية

روى الفنان إحسان ترك، موقفا إنسانيا للفنان عادل إمام لأحد الكومبارسات في فيلم بوبوس، حينما طرده مساعد المخرج، قائلا: الزعيم هد الدنيا وقال لمساعد المخرج إنت إزاي تمشيه أنا هقعد مكانه على الترابيزه .

علّق السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، على البيان المصري الكويتي المشترك بمناسبة زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى القاهرة، قائلا، إنه لخّص العلاقة الممتد بين الكويت ومصر،

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إن الاستثمارات الكويتية في مصر بعدة مجالات، ونتج عنها شركات تمثل الهيئة العامة للاستثمار موجودة في مصر

قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إن 8 عسكريين أصيبوا في هجوم إسرائيلي على أحد المواقع بريف العاصمة دمشق.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الخميس استهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ الأرقب (كروز مطور).

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الجمعة، أن قواتها تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من داخل اليمن.