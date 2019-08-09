الكويت تستعد لـ فتح قنصلية في شنغهاي

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن السفير الكويتي لدى الصين سميح حيات أن الإجراءات الخاصة بتأسيس القنصلية العامة للكويت في مدينة شنغهاي الصينية قائمة على قدم وساق.



وقال السفير حيات في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، أن ثمة فريقا فنيا ديبلوماسيا من وزارة الخارجية الكويتية وصل مطلع الأسبوع الجاري إلى شنغهاي للبدء فعليا في عملية تأسيس القنصلية بتلك المدينة.



وأكد أهمية شنغهاي باعتبارها العاصمة الاقتصادية للصين والجبهة الأمامية لمبادرة الحزام والطريق والمتعلقة بإحياء طريق الحرير القديم الأمر الذي دفع الكويت الى اتخاذ قرار مهم بتأسيس قنصلية عامة لها في هذه المدينة الحيوية.



وشدد على أهمية الإجراءات التي تتخذها الكويت في توسعة تمثيلها الدبلوماسي في الصين لتتلاءم مع مستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والأصعدة والتي توجت أخيرا بزيارة الدولة التي قام بها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لبكين في يوليو 2018.



وأوضح السفير حيات أن تأسيس القنصلية العامة في شنغهاي هو الرابع لمقر تمثيل ديبلوماسي كويتي في الصين بعد السفارة في بكين التي أسست قبل نحو 50 عاما والقنصلية العامة في هونج كونج والقنصلية العامة في كوانزو.



وذكر أن التمثيل الديبلوماسي الكويتي في الصين أصبح الأكبر على مستوى العالم للكويت بوجود سفارة وثلاث قنصليات عامة لها هناك، متوقعا أن يكون الافتتاح الرسمي للقنصلية في شنغهاي مطلع سبتمبر المقبل بعد أن يمارس القنصل العام مشعل الشمالي مهام عمله هناك.



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