ضبط 10 طرب حشيش بحوزة سيدة بإمبابة

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط إحدى السيدات بإمبابة لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة وآخر بحوزته سلاح نارى.





وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بشن حملات أمنية مستمرة قبيل عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم إمبابة من ضبط ربة منزل، لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة متخذة من مسكنها وكرًا لنشاطها الإجرامى وبحوزتهما عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



