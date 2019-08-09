محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير النادي الأوليمبي بـ20 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير بالنادي الأوليمبي، والتي شملت التراس الملحق بمبنى الفريق أول سليمان عزت امتداد المبني الاجتماعي داخل النادي، وكذلك افتتح أعمال تطوير ملعب استاد عز الدين يعقوب بالنادي الأوليمبى، وذلك بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.



وأشاد محافظ الإسكندرية بأعمال التطوير التي تمت داخل النادي الأوليمبي من طفرة انشائية واستغلال مساحة النادي لاستيعاب أكبر عدد من أعضاء النادي، فضلا عن تطوير ملعب الكرة بعد تغيير المسطح الأخضر وشبكة الصرف بالكامل، وكذا تغيير غرف الملابس والمدرجات، لافتا إلى أن النادي الأوليمبي من الأندية الرياضية المصرية العريقة.



وأكد حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لزيادة الأنشطة الرياضة بها، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.



واستمع محافظ الإسكندرية إلى شرح كامل لما تم إنجازه من أعمال التطوير بالنادي الأوليمبي، حيث أشادوا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.



وشملت أعمال تطوير المبنى الاجتماعي ترأس الفريق سليمان عزت ليستوعب ٧٠٠ عضو بالإضافة إلى تطوير المسرح الصيفي.



كما شملت أعمال التطوير باستاد عز الدين يعقوب والتى بلغت تكلفتها ما يقرب من ٢٠ مليون جنيه القيام برفع كفاءة غرف خلع الملابس والملعب الرئيسى من النجيل الطبيعى وأعمدة الإنارة والمدرجات وشبكة الصرف بالكامل وفقا لتوجيهات وزير الرياضة بأن تكون كفاءة أعمال التطوير بالملعب بنفس مستوى تجهيزات ملاعب بطولة كأس الأمم الافريقية .



حضر الافتتاح المهندس طارق السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبى، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد رضا عرابي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة النادى.