ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير النادي الأوليمبي بـ20 مليون جنيه.. صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:24 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بالنادي الأوليمبي
أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير بالنادي الأوليمبي، والتي شملت التراس الملحق بمبنى الفريق أول سليمان عزت امتداد المبني الاجتماعي داخل النادي، وكذلك افتتح أعمال تطوير ملعب استاد عز الدين يعقوب بالنادي الأوليمبى، وذلك بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.

وأشاد محافظ الإسكندرية بأعمال التطوير التي تمت داخل النادي الأوليمبي من طفرة انشائية واستغلال مساحة النادي لاستيعاب أكبر عدد من أعضاء النادي، فضلا عن تطوير ملعب الكرة بعد تغيير المسطح الأخضر وشبكة الصرف بالكامل، وكذا تغيير غرف الملابس والمدرجات، لافتا إلى أن النادي الأوليمبي من الأندية الرياضية المصرية العريقة.

وأكد حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لزيادة الأنشطة الرياضة بها، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.

واستمع محافظ الإسكندرية إلى شرح كامل لما تم إنجازه من أعمال التطوير بالنادي الأوليمبي، حيث أشادوا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

وشملت أعمال تطوير المبنى الاجتماعي ترأس الفريق سليمان عزت ليستوعب ٧٠٠ عضو بالإضافة إلى تطوير المسرح الصيفي.

كما شملت أعمال التطوير باستاد عز الدين يعقوب والتى بلغت تكلفتها ما يقرب من ٢٠ مليون جنيه القيام برفع كفاءة غرف خلع الملابس والملعب الرئيسى من النجيل الطبيعى وأعمدة الإنارة والمدرجات وشبكة الصرف بالكامل وفقا لتوجيهات وزير الرياضة بأن تكون كفاءة أعمال التطوير بالملعب بنفس مستوى تجهيزات ملاعب بطولة كأس الأمم الافريقية .

حضر الافتتاح المهندس طارق السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبى، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد رضا عرابي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة النادى.
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير النادي الأوليمبي بـ20 مليون جنيه.. صور
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير النادي الأوليمبي بـ20 مليون جنيه.. صور
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير النادي الأوليمبي بـ20 مليون جنيه.. صور
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير النادي الأوليمبي بـ20 مليون جنيه.. صور

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كسر مغذي خط مياه شبين الكوم واستياء بين المواطنين.. صور

اسمحولي أقعد.. شاهد | لحظة سقوط ميادة الحناوى على المسرح

هشام محمد يقترب من الرحيل إلى الدوري الإماراتي

وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل الآن

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

خطيب الحرم المكي يوصي من أثقله همه وأضجره غمه باستحضار هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبخات سهلة وسريعة للغداء بالصور .. 5 أكلات أبرزها سندوتشات كبدة وجبنة قريش بالطحينة وبيتزا بزبدة السودانى

قبلة على الرقبة.. أسما شريف منير تنشر صورة جديدة مع والدها

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز