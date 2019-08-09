رغم الإصابة.. الزمالك يؤمن جنش بـ 10 ملايين جنيه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، وضع عقد محمود عبد الرحيم جنش ضمن لاعبي الفئة الأولى للفريق تقديرا لمجهوداته وتألقه مع الفريق.



وكشف مصدر بمجلس إدارة القلعة البيضاء، أن جنش سوف يحصل على 10 ملايين جنيه سنويا على أن يجدد عقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.



وينتهي عقد جنش مع الزمالك عام 2021 حيث يتبقى موسمان في عقده إلا أن مجلس الزمالك قرر التجديد له لمدة ثلاث سنوات ليضمن بقاءه رفقة الأبيض مدة طويلة.



وكان أمير مرتضى منصور - المشرف على فريق الكرة بالزمالك - تحدث مع جنش هاتفيا وأكد له أن المجلس سيعقد معه جلسة خلال الفترة المقبلة لتجديد عقده.