إدارة الزمالك تصرف جزءا من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف جزء من مستحقات اللاعبين القدامى خلال الفترة الحالية وسيكون عبارة عن دفعة عن الموسم الماضي.



ويأتي قرار مجلس الادارة هذا بالإضافة إلى صرف جزء من مقدمات العقود عن الموسم المقبل.



وكان مجلس إدارة الزمالك صرف مقدمات العقود لجميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل.



وسيتم صرف باقي مستحقات اللاعبين على قيمة رواتب شهرية وهو النظام الذي يتبعه النادي في المواسم القليلة الماضية.