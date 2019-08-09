غياب صلاح محسن وهشام محمد عن مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم اليوم بالتتش غياب صلاح محسن بسبب وفاة والده صباح اليوم وغادر إلى الشرقية مباشرة.



كما واصل هشام محمد لاعب الوسط الغياب لسفره لإنهاء إجراءات انتقاله إلى أحد الأندية الإماراتية.



ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد القادم، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



