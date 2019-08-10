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اقتصاد

الحكومة: ضخ 25 مليار جنيه في قطاع المشروعات الصغيرة وفر 1.5 مليون فرصة عمل

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:00 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة مهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره من القطاعات الهامة لاستدامة النمو التصاعدي.

وأضافت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربعة ، ساهمت في توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل.

وتسعى وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، إذ يعد الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني.

ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

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