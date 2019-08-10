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أبو العينين ينعي والد سحر نصر وزيرة الاستثمار

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:50 ص
أبو العينين ينعي
أبو العينين ينعي والد سحر نصر
تقدم محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد، بخالص التعازي للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في وفاة المغفور له والدها أحمد عبد المنعم نصر.

ونعى "أبو العينين" ببالغ الحزن والأسى والد الدكتورة سحر نصر، داعيا المولى عز وجل ان يغفر له ويدخله فسيح جناته، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وكان قد توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، أحمد عبد المنعم نصر والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد الثورة بشارع الثورة بمصر الجديدة، على أن يتم تحديد موعد العزاء لاحقًا.

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