أبو العينين ينعي والد سحر نصر وزيرة الاستثمار

تقدم محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد، بخالص التعازي للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في وفاة المغفور له والدها أحمد عبد المنعم نصر.





ونعى "أبو العينين" ببالغ الحزن والأسى والد الدكتورة سحر نصر، داعيا المولى عز وجل ان يغفر له ويدخله فسيح جناته، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.





وكان قد توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، أحمد عبد المنعم نصر والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



