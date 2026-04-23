إصابة شخصين بلدغات عقارب سامة في الفرافرة بالوادي الجديد

أصيب شخصان بلدغات عقارب سامة، في نطاق مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول شخصين مصابين بلدغات عقارب سامة، ما استدعى التحرك العاجل لمتابعة الواقعة والوقوف على تفاصيلها.

تبين إصابة زغلول المرسي السعيد، 73 عامًا، إثر تعرضه للدغ داخل مزرعة بمدينة الفرافرة، كما أصيب أشرف عادل هلال، 23 عامًا، بلدغة أخرى داخل ورشة حرفية بمدينة الفرافرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث خضعا للإسعافات الأولية والعلاج اللازم، مع حقنهما بالمصل المضاد لسم العقارب، ووضعهما تحت المتابعة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتيهما.