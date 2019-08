بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

حرصت الفنانة إنجى وجدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات على الإنستغرام، بصور لها خلال حضورها حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى فى إحدى قرى مدينة العلمين الجديدة.



تألقت إنجى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا أبيض متوسط الطول وأكمام مكشوفة، وأتسم التصميم ببعض النقوشات من الرسومات البسيطة من الأسفل.



وانتعلت إنجى وجدان حذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، وتزينت بعقد و أقراط متناسقين مع إطلالتها العصرية.



فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة و المتناسقة مع ملامحها.



وشهد حفل جينيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle.



jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.



وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.