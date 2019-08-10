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رياضة

المنياوي يعلن موعد انتظام اللاعبين الجدد فى مران الدراويش

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:21 ص
صبرى المنياوى مدير
صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى
حبيبة معتز
قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى إن الوافدين الجديد إبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدى زكى سينتظمان فى التدريبات خلال المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر.

ويخوض الفريق معسكر خارج المحافظة ينطلق يوم الأربعاء المقبل وينتهى يوم 24 أغسطس الجارى ويتخلله سلسلة مباريات ودية.
وأكمل حديثه :”همام طارق صانع الألعاب العراقى الدولى لم يتحدد موعد موعدته بعد”.

ويستعد الدراويش لملاقاة اهلى بنى غازى الليبى بكاس محمد السادس للاندية الأبطال فضلا عن منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.

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