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تعليم

إلغاء الإجازات.. طوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة خلال عيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:03 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
هنأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأساتذة والعاملين والطلاب بعيد الأضحى المبارك داعيا الله "عز وجل" أن يعيد الأيام المباركة على مصر بالخير والبركة، مؤكدا أن مستشفيات قصر العينى والمستشفيات التابعة لها مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال المرضى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستقبال أى حالات مرضية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التى تبدأ غدا السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنه أعطى تعليماته بتواجد جميع العاملين بقصر العينى خلال إجازة العيد، مع تنظيم الإجازات خلال هذه الفترة؛ لتسيير العمل واتخاذ القرارات الملائمة للتعامل مع أى حالات طارئة والتأكد من انتظام العمل والاستعداد الكامل للطوارئ التى تستقبل المرضى من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن خطة المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تتضمن مستشفيات قصر العينى ومستشفى الطلبة والفرنساوى وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة ومراجعة صيانة سيارات الإسعاف والاستعداد الكامل لها.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه تقرر إلغاء الإجازات لأفراد الأمن الإدارى حتى نهاية إجازة العيد، وتوفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أية حالات مرضية، مشددا على تخفيف معاناة المرضى وذويهم بالتعامل الجيد معهم واحتواء قلقهم، مشيرا إلى أن هناك استعدادات كاملة تجرى بمستشفى الطلبة؛ لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبى عليهم قبل التحاقهم بالجامعة، إذ تبدأ عمال الكشف الطبى 27 أغسطس الجارى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الملحمة التى يقودها المصريون بمعهد الأورام لن تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، قائلا: "مستمرون فى إعادة تأهيل المبنى الرئيسى لمعهد الأورام بعد تضرره من الحادث الإرهابى الذى شهدته المنطقة الأمامية له الأسبوع الماضى، وسنستغل إجازة عيد الأضحى المبارك لإعادة الوضع أفضل مما كان".

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