منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه كندا اليوم فى كأس العالم

يخوض منتخب مصر لكرة اليد 2000 مباراة قوية أمام كندا اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مقدونيا .



وكان منتخب مصر حقق الفوز في أولى لقاءاته على السويد بنتيجة 32 / 29 الثلاثاء، وخسر اللقاء الثاني أمام فرنسا يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 28/24 ، وحقق اليوم فوزا على منافسة تايوان بنتيجة 36- 24 .



ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلًا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.



وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.