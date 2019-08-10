لكل شيء من اسمه نصيب.. قصة جبل عرفات ركن الحج الأعظم

الزمان التاسع من ذي الحجة، المكان مشعر عرفات، المنسك "ركن الحج الأعظم"، توافد الحجيج من مشارق الأرض ومغاربها إلى جبل عرفات، ليجتمعوا على صعيد واحد ويذكروا إلها واحدا، توافدوا من كل فج عميق يرجون رحمة ربهم ويخشون عذابه.



«إلى عرفات إلى عرفات فإن الحج هناك».. واحدة من أشهر الابتهالات الدينية التي تردد فرحا بيوم عرفة، باعتباره أفضل أيام العام، والذي يقبل فيه الحجاج على جبل عرفات ملبين مرددين «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، لكن ما قصة هذا الجبل، وكيف أصبح ركن الحج الأعظم.



عرفة أو عرفات.. كلها اسم لمكان واحد فيه ركن الحج الأعظم لقوله النبي صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة»، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج الحرم، وعلى الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترًا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلومترات من المزدلفة، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى جبل "الرحمة" الذي يصل طوله إلى 300 متر.



جبل عرفات الذي توافد عليه الحجاج في يوم عرفة، والذي يقف عليه أكثر من مليوني حاج ملبين نداء نبي الله ابراهيم حينما قال له ربه «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ»، لم يتخيل أن تلك المنطقة ليس بها سكان او عمران إلا أيام الحج باستثناء بعض المنشآت الحكومية.



وسمى جبل عرفات بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون عليه كونهم قدموا من كل فج عميق، وقيل لأن جبريل عليه السلام طاف بنبي الله إبراهيم وكان يريه المشاهد، فيقول له: "أعرفت؟ أعرفت؟" فيرد عليه نبي الله إبراهيم: "عرفت، عرفت"، وقيل إن سبب تسميته باسم جبل عرفة لأنه آدم وحواء عليهما السلام، حينما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفته، إلا أنه ورغم كل تلك الأسباب التي اتخذ الجبل منها اسمه يظل الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم.



عندما يقف الحجيج في عرفات ينتصب أمامهم مسجدة "نَمرة"، و"نمرة" هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، جمع تقديم، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة، وفي أول عهد الخلافة العباسية، في منتصف القرن الثاني الهجري، بنى مسجد في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد "نمرة".

