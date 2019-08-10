خطبة الشيخ الشعراوي في وقفة عرفات.. حكاية كنوز خالدة تتوارثها الأجيال | فيديو

بعيون تغمرها الدموع خشوعا وخضوعا لبارئها، وروح فاضت بالإيمان والاستسلام، توافد الملايين من كل فج عميق صباح يوم التاسع من ذي الحجة، لا الحر يمنعهم ولا تحول أشعة الشمس بينهم وبين تأدية منسك الحج والوقوف على جبل عرفات، تلك الشعيرة الأعظم التي يرفع بها الدعاء وتغفر بها الذنوب، ترفع الأيادي إلى السماء في تذلل وخضوع وخشوع لله.







وفي مثل هذا اليوم من كل عام، يسعى المسلمون على وجه الأرض إلى نيل شرف الوقوف على جبل عرفات، وتستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج، وتجهز بأئمتها وخطابها الذين سينالون عظم الخطبة في الوفود، وحظي واحد فقط من خارج السعودية بشرف الخطبة يوم عرفة، وأم في المسلمين في يوم عرفة من عام 1976 في خطبة خلدت ذكراها في التاريخ بكلماتها التي كانت بمثابة الدرر لا يمحيها الزمان.



وقع الاختيار على الشيخ محمد متولي الشعراوي عام 1976، لإلقاء خطبة وقفة يوم عرفة، في سابقة من نوعها، حيث يعد الإمام الوحيد من غير السعوديين الذي خطب في يوم عرفة، وأصبحت خطبته من كنوز التراث التي يحييها المسلمون كل عام، فكلماتها درر ومواعظ لا ترتبط بزمان أو مكان، أبدع فيها الشيخ الشعراوي حتى خلدت ضمن الخب التاريخية التي يتم تداولها في يوم وقفة عرفة من كل عام.



