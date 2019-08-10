ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه من أحد المواطنين بـ الوايلي

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه من أحد المواطنين بالوايلي.



تبلغ لقسم شرطة الوايلي، من أحد الأشخاص (سائق سن 29 - مُقيم بمنطقة فيصل بالجيزة) قرر بتلقيه إتصال هاتفى من إحدى الفتيات عبر إحدى تطبيقات الهاتف المحمول ، طلبت منه توصيلها إلى مستشفى الدمرداش بدائرة القسم.



وعقب اصطحابها بالسيارة قيادته وأثناء سيرهما أمام معهد القلب بمنطقة شارع رمسيس طلبت منه التوقف ، وإستقل السيارة معهما أحد الأشخاص وطلبا منه التوجه لشارع لطفى السيد بدائرة القسم وفور وصولهم ، فوجئ بشخصان آخران قاموا بالتعدى عليه وتهديده بأسلحة بيضاء ، وإستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة..أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل سن 22 - مُقيمة بأسوان ، عاطل "مسجل شقى خطر" سن 22 - مُقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى 30 قضية ، طالب - سن 25 ، عامل- سن 36 .. مُقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم، وضبطهم بدائرة القسم، وبحوزة أحدهم (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى الواقعة") .



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" كما أضاف المتهم الثالث بالتصرف بالهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص "غير معلوم لديه" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.