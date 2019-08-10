موعد صلاة عيد الاضحى فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الاضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه غدا، الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية بالتوقيت المحلي.
موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة الساعة 5.45
موعد صلاة عيد الاضحى فى الجيزة الساعة 5.45 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى طابا الساعة 5.31 دقيقة
موعد صلاة عيد الضحى فى السلوم في الساعة 6.6 دقائق.
موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الإسكندرية الساعة 5.48 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى سوهاج الساعة 5.48 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى بورسعيد الساعة 5.39 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى الغردقة الساعة 5.39 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى السويس الساعة 5.40 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى الإسماعيلية الساعة 5.40 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى العريش ونويبع الساعة 5.33 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى مدينة الطور الساعة 5.38 دقيقة.
موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة سانت كاترين الساعة 5.36 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى شرم الشيخ الساعة 5.36 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى دمنهور الساعة 5.46 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى طنطا الساعة 5.45 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى شبين الكوم الساعة 5.45 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى المنصورة الساعة 5.43 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى الزقازيق الساعة 5.43 دقيقة.
موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة بنها الساعة 5.44 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى كفر الشيخ الساعة 5.44 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى الفيوم الساعة 5.47 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى بني سويف الساعة 5.47 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى أسوان الساعة 5.47 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى المنيا الساعة 5.50 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى أسيوط الساعة 5.49 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى أبوسمبل الساعة 5.54 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى مرسى مطروح الساعة 5.59 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى في الخارجة الساعة 5.55 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى في حلايب الساعة 5.34 دقيقة
وأكدت الدار أن وقوف الرجال بجوار النساء في صلاة عيد الأضحى في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف «لا يجوز» وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.
وأضافت "الإفتاء" أنه يستحب خروج الناس جميعًا رجالًا ونساءً لـ صلاة عيد الاضحى لما فيه من الاجتماع على الخير وإظهار الفرح والسرور؛ كما جاء في الحديث عَنْ أم عطية رضي الله عنها أَنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى» متفق عليه.
وتابعت أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء في صلاة عيد الاضحى ، وكذلك في سائر الصلوات؛ درءًا للفتنة، وهذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما وقوف النساء بجانب الرجال فإنه يجعل صلاتهم مكروهة بل تبطل صلاة الرجل إذا صلى بجانب المرأة عند الحنفية، ولذا سار العمل على أنَّ صلاة الرجال تكون في أماكن مخصصة لهم وصلاة النساء في أماكن أخرى خصصت لهنَّ، أو على أَنْ يكون بينهما فاصل أو حاجز.
وأكدت أن الدعوات التي تدعو في هذا العصر إلى تغيير ما عليه نظام صلاة الجماعة عند المسلمين بصلاة المرأة بجانب الرجل من غير حائل أو فاصل فهي دعوات باطلة فيها تعدٍّ صارخ على قواعد الشرع الشريف، وتعمد صريح لمخالفة ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا ولما أجمعت عليه الأمة الإسلامية؛ من أن صفوف النساء تكون خلف الرجال.
وأفادت بأن هناك فارقًا بين الحالة المعتادة وحالات الضرورة التي يشتد فيها الزحام ويخاف فيها من تشتت أفراد الأسرة الواحدة أو تيه الأطفال وضياع النساء، فيجوز حينئذ أن يصلوا قريبا من بعضهم وذلك من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، مع التشديد على حرمة التلاصق بين الرجال والنساء حتى في هذه الحال.
تكبيرات عيد الاضحى
موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة الساعة 5.45
موعد صلاة عيد الاضحى فى الجيزة الساعة 5.45 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى طابا الساعة 5.31 دقيقة
موعد صلاة عيد الضحى فى السلوم في الساعة 6.6 دقائق.
موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في الإسكندرية الساعة 5.48 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى سوهاج الساعة 5.48 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى بورسعيد الساعة 5.39 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى الغردقة الساعة 5.39 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى السويس الساعة 5.40 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى الإسماعيلية الساعة 5.40 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى العريش ونويبع الساعة 5.33 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى مدينة الطور الساعة 5.38 دقيقة.
موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة سانت كاترين الساعة 5.36 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى شرم الشيخ الساعة 5.36 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى دمنهور الساعة 5.46 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى طنطا الساعة 5.45 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى شبين الكوم الساعة 5.45 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى المنصورة الساعة 5.43 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى الزقازيق الساعة 5.43 دقيقة.
موعد صلاة عيد الاضحى في مدينة بنها الساعة 5.44 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى كفر الشيخ الساعة 5.44 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى الفيوم الساعة 5.47 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى بني سويف الساعة 5.47 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى أسوان الساعة 5.47 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى المنيا الساعة 5.50 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى أسيوط الساعة 5.49 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى أبوسمبل الساعة 5.54 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى مرسى مطروح الساعة 5.59 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى في الخارجة الساعة 5.55 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى في حلايب الساعة 5.34 دقيقة
موعد صلاة عيد الاضحى فى شلاتين الساعة 5.37 دقيقة
وقالت دار الإفتاء المصرية إن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.
وأكدت الدار أن وقوف الرجال بجوار النساء في صلاة عيد الأضحى في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف «لا يجوز» وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.
وأضافت "الإفتاء" أنه يستحب خروج الناس جميعًا رجالًا ونساءً لـ صلاة عيد الاضحى لما فيه من الاجتماع على الخير وإظهار الفرح والسرور؛ كما جاء في الحديث عَنْ أم عطية رضي الله عنها أَنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى» متفق عليه.
وتابعت أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء في صلاة عيد الاضحى ، وكذلك في سائر الصلوات؛ درءًا للفتنة، وهذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما وقوف النساء بجانب الرجال فإنه يجعل صلاتهم مكروهة بل تبطل صلاة الرجل إذا صلى بجانب المرأة عند الحنفية، ولذا سار العمل على أنَّ صلاة الرجال تكون في أماكن مخصصة لهم وصلاة النساء في أماكن أخرى خصصت لهنَّ، أو على أَنْ يكون بينهما فاصل أو حاجز.
وأكدت أن الدعوات التي تدعو في هذا العصر إلى تغيير ما عليه نظام صلاة الجماعة عند المسلمين بصلاة المرأة بجانب الرجل من غير حائل أو فاصل فهي دعوات باطلة فيها تعدٍّ صارخ على قواعد الشرع الشريف، وتعمد صريح لمخالفة ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا ولما أجمعت عليه الأمة الإسلامية؛ من أن صفوف النساء تكون خلف الرجال.
وأفادت بأن هناك فارقًا بين الحالة المعتادة وحالات الضرورة التي يشتد فيها الزحام ويخاف فيها من تشتت أفراد الأسرة الواحدة أو تيه الأطفال وضياع النساء، فيجوز حينئذ أن يصلوا قريبا من بعضهم وذلك من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، مع التشديد على حرمة التلاصق بين الرجال والنساء حتى في هذه الحال.
تكبيرات عيد الاضحى
تكبيرات عيد الاضحى تبدأ بعد غد، الأحد، ووقت التكبيرات عند فقهاء كل من المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة من يوم عرفة، أي من فجر يوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي وقت التكبير بعد أداء صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
وصيغة تكبيرات عيد الاضحى هي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله .. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.
تكبيرات عيد الاضحى
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.
تكبيرات عيد الاضحى المبارك
وتبدأ تكبيرات عيد الاضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، والتكبير يكون جماعة وفرادى، وكذلك في البيوت والمساجد، وإظهار للعبودية، وامتثال وبيان لقوله سبحانه وتعالى: « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ».
وحول تكبيرات عيد الاضحى ، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنه لم يرد في صيغة تكبيرات عيد الاضحى شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن الأمر في صيغة تكبيرات عيد الاضحى على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: « وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ» [البقرة: 185]، مؤكدة أن الْمُطْلَق يُؤْخَـذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشَّرع.
وتابعت أنه درج المصريُّون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة لـ تكبيرات عيد الاضحى وهي: « الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".
وأضافت أن هذه صيغة مشروعة صحيحة لـ تكبيرات عيد الاضحى استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».
وشددت على أن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم.
ووجهت رسالة للمُشككين قائلة: "إن من ادعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدع فهو إلى البدعة أقرب؛ لأنه تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل"، مضيفة: «ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهي من نهى عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه».
تكبيرات عيد الاضحى كاملة
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.
وصيغة تكبيرات عيد الاضحى هي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله .. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.
تكبيرات عيد الاضحى
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.
تكبيرات عيد الاضحى المبارك
وتبدأ تكبيرات عيد الاضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، والتكبير يكون جماعة وفرادى، وكذلك في البيوت والمساجد، وإظهار للعبودية، وامتثال وبيان لقوله سبحانه وتعالى: « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ».
وحول تكبيرات عيد الاضحى ، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنه لم يرد في صيغة تكبيرات عيد الاضحى شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن الأمر في صيغة تكبيرات عيد الاضحى على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: « وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ» [البقرة: 185]، مؤكدة أن الْمُطْلَق يُؤْخَـذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشَّرع.
وتابعت أنه درج المصريُّون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة لـ تكبيرات عيد الاضحى وهي: « الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".
وأضافت أن هذه صيغة مشروعة صحيحة لـ تكبيرات عيد الاضحى استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».
وشددت على أن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم.
ووجهت رسالة للمُشككين قائلة: "إن من ادعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدع فهو إلى البدعة أقرب؛ لأنه تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل"، مضيفة: «ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهي من نهى عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه».
تكبيرات عيد الاضحى كاملة
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.