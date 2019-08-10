المدينة الرياضية بشرم الشيخ تستضيف معسكر منتخبي فرنسا ومصر للكاراتيه..صور

تستضيف المدينة الرياضية بمدينة شرم الشيخ فعاليات المعسكر التدريبي المشترك بين منتخبي فرنسا ومصر للكاراتيه خلال الفترة من ٧ إلى ١٣ أغسطس الجاري.



ويتضمن المعسكر تدريبات على أحدث الأساليب فى تدريبات الكاراتيه بما تشمله من تدريبات خططية، مهارية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجهازين الفني المصري والفرنسي ولاعبي المنتخبين .



يأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة العالم للشباب ،ودورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ ، ودورة الألعاب الأفريقية التي يشارك بها المنتخب المصري الشهر الجاري بالمغرب.



يذكر أن مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ تضم صالة مغطاة تتسع إلى ٢٠٠٠ متفرج وتضم ألعاب الكرة الطائرة و كرة السلة وكرة اليد وكرة القدم الخماسية ، وملعب متعدد الأغراض ، ومجمع اسكواش، وحمام سباحة ،وملعب كرة قدم نجيل طبيعي ، وملعب كرة قدم خماسي ، وملاعب ترتان ، وصالة جيم ، ونادي صحي ، بالإضافة لفندق إقامة يتسع لـ٤٠٠ فرد وقاعات مؤتمرات .



يأتي ذلك ضمن الرؤية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة في اهتمامه بالسياحة الرياضية وبالاخص انشاء منتج سياحة المعسكرات في المنشأت التي تملكها وزاره الشباب والرياضه التي تمكن أكبر الفرق والمنتخبات العالمية من إقامة أفضل المعسكرات التدريبية .