وصول جثمان والد سحر نصر إلى مسجد الثورة بمصر الجديدة .. صور

وصل منذ قليل جثمان أحمد عبد المنعم نصر والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى مسجد الثورة بمصر الجديدة استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة العصر.



وشهد المسجد حضور عدد من الأهل والأقارب والشخصيات العامة.



وكان والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد توفي صباح اليوم وسيتم تحديد موعد العزاء لاحقًا.



