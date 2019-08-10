المشرف على المقاولون العرب لـ صدى البلد: إخوان بريطانيا وراء تشويه محمد صلاح وأحمد علي ضحك علينا.. ولا تعليق على إساءات مرتضى منصور.. وهذا سبب فشل صفقة طاهر مع الاهلي ..فيديو

موقع "صدى البلد" الاخباري، كان له هذا الحوار مع المسؤول الأبرز عن الكرة بقلعة ذئاب الجبل ليكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر وسبب الخروج المبكر للمنتخب وفسخ أحمد على عقده مع النادى والذهاب لبيراميدز وتوقيع محمد طلعت لسموحة والحل الأمثل لتحسين الكرة المصرية.









ما رأيك فى الخروج المبكر للمنتخب المصرى؟ و من المسئول عنه؟

بداية سبب خروج مصر مبكراً من الكان الإفريقي عدم استعداد إتحاد الكرة والأندية والإعلام، فكل من يعمل فى قطاع كرة القدم عليه بالاعتذار للجمهور المصرى، الجميع انشغل بتأجيل اللقاءات وما شابه ذلك ولم يلتفت لمنتخبنا.





هل استقالة اتحاد الكرة تكفى؟

استقالة اتحاد الكرة لا تكفى.. أنا لا ألقى إتهامات على أحد ولكن التحقيقات هى التى تبرئ وهى التى تدين لذا كان لابد من حساب الجميع على ما حدث وليس استقالة فقط.. لان الحساب يريح الجميع.

ما رأيك فى نظام المسابقة ولائحة الموسم المقبل؟

يوجد تخبط شديد فى نظام القوائم الجديد خصوصاً فى وجود خمسة لاعبين أجانب مسموح بوجودهم فى الملعب وهذا سيؤثر تأثيرا شديدا على قوام المنتخب المصرى وهذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فمن يملك المال ويستطيع شراء خمسة لاعبين أجانب على مستوى عال يستطيع المنافسة والحصول على بطولة الدورى وهذا يقلل من قيمة الدورى المصرى.









من تفضل لتولى مهمة تدريب المنتخب المصرى؟

أى شخص من المرشحين لتدريب المنتخب سواء حسن شحاته أو حسام البدرى أو إيهاب جلال أو حسام حسن قادر على تولى مهمة تدريب المنتخب.. وأعتقد أن المدرب الوطني أفضل من الأجنبي لأنه قادر على نقل وطنيته للاعبين وهذا يساعد على تحفيز اللاعبين بشكل كبير وبالنسبة للكابتن حسن شحاته فهو أسطورة كبيرة وقادر على تولى إدارة المنتخب فى أى وقت ولكن الأفضل الآن أن يحافظ على تاريخه.









من الأصلح لتولى رئاسة إتحاد الكرة بعد المجلس المستقيل؟

لا أستطيع تحديد شخص معين ومصر مليئة بالأسماء البارزة التى تستطيع تولى مهمة إتحاد الكرة والأفضل من وجود اتحاد الكرة هو وجود إدارة محترفة تتقاضى أجر جيد حتى لا يبحث المسؤول عن فرصة عمل أخرى تجعله غير متفرغ لإدارة شئون الإتحاد ودائماً أقول إن الإنتخابات لا تفرز الأفضل.









تعليقك على الإساءات الموجهة لك من رئيس الزمالك وحقيقة صورة سيد عبد الحفيظ؟

لا أريد التعليق على هذه الإساءات، أشكره على كل كلامه وأترك الحكم للناس في هذا الأمر.. وعن صورة سيد عبد الحفيظ أعتقد أن التليفزيون موجود وأنا لست فى وضع دفاع عن نفسي وبرغم أن الصورة قبل بداية اللقاء ولكننا نرى فى العالم كله أن كلا الجهازين الفنيين يتصافحان بعد المباراة وليس فى هذا أى مشكلة.









ما رأيك فى اتهام المقاولون بتفويت مباراة الأهلى؟

إندهشت بسبب وجود بعض الأصدقاء المنتمين للزمالك الذين عابوا على لاعبى الجونة أنهم لعبوا مباراتهم أمام الزمالك بغل فكيف تلوم عليهم ولا تلوم نفسك أولاً، ولا أريد الرد على إدعاءات تفويت لقاء المقاولون للأهلي لأنه لا يستحق الرد والجماهير الزملكاوية تمتلك القدر الكبير من الوعى لفهم من هم المقاولون.





ما هى آخر أخبار مفاوضات طاهر محمد طاهر مع الأهلى و الزمالك؟

طاهر لاعب واعد ومحترف وشديد الاحترام والأهم أن اللاعب مرتبط بوكيل إنجليزى لتسويقه خارجيًا ولا يستطيع التحرك بدونه، الوكيل الإنجليزى اشترط علينا وجود شرط جزائى فى عقد اللاعب لكي ينتقل للنادى الأهلى فقلنا له هذا ليس من شأننا عليك التواصل مع مسئولى الأهلى وعندما تواصل الوكيل مع النادى الأهلى لوضع شرط جزائى فى عقد اللاعب عند انتقال اللاعب للقلعة الحمراء رفض مسئولو الأهلى وضع شرط جزائى فى العقد رفضا تاما خصوصًا وأن قيمة الشرط الجزائى الذى طلبه الوكيل كانت أقل من قيمة انتقاله للنادى الأهلى فى الأساس وبعد تعثر مفاوضات اللاعب مع الأهلى جاء اللاعب مع والده وجدد لثلاثة أعوام قادمة ووقع على بياض ووعدت إدارة النادى طاهر محمد طاهر بالموافقة على احترافه حال وجود عرض خارجي مناسب.









ما سبب رحيل أحمد على من النادى بهذا الشكل ؟

أحمد علي خرج من النادى بشكل لا يليق وبأسلوب مرفوض خصوصًا وأن النادى كان يتعامل معه باحترام واحترافية شديدة حتى وصل لانضمامه للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا الماضية وحصل على لقب هداف الدورى. وسألت اللاعب مباشرةً فى اجتماع دار بينى وبينه قبل الكان الإفريقي هل وقعت لبيراميدز قال لى لا وأقسم بأنه لم يوقع لأى ناد وكان يوجد بعقده شرط جزائي صغير للموسم القادم بناءً على طلبه وقام عماد النحاس المدير الفنى بالفريق بعقد جلسة أخرى مع اللاعب وسأله نفس السؤال وأنكر اللاعب رغم علمى أنه وقع لبيراميدز بناءً على معلومة عندى بجلسته مع مسئولي بيراميدز وتوقيعه معهم، وفوجئنا باللاعب يأتي إلى النادى ومعه قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده بأسلوب لا يليق من اللاعب والنادى الذى تعاقد معه وأحمد علي ضحك علينا وكان بينيمنا كلنا.









هل محمد طلعت وقع بالفعل لسموحة وحصل علي مقدم التعاقد ؟

بمنتهى البساطة عقد محمد طلعت ممتد من قبل فإذا وقع قبل يناير الماضي فتوقيعه غير صحيح وإذا وقع بعد يناير أيضاً فتوقيعه غير صحيح لأنه جدد عقده مع النادى يناير الماضى وهذا مثبت فى سجلات اتحاد الكرة وأنا سمعت الأخبار مثل أغلب الجماهير ليس عندى معلومة مؤكدة.









ما رأيك فى الهجمة الشرسة الموجهة ضد محمد صلاح ؟ ونصيحة للننى؟

أنا أول من جاء بـ محمد صلاح إلى نادى المقاولون ووقعت معه عقداَ احترافيًا قادمًا من فرع المقاولون العرب للناشئين بطنطا بناءً على تعليمات رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المقاولون العرب الأسبق إبراهيم محلب والذى وجه بضرورة الانتشار فى المحافظات واكتشاف المواهب وساعدهم فى ذلك التوقيت الكابتن على أبو جريشة وريعو، ونريد دعما قويا من الإعلام المصرى والجمهور لـ صلاح لأنه لم يفعل أى شىء سوى تشريف مصر والعرب عالميًا وأن من يهاجمه هو فقط إعلام موجه يريد تشوية صورته فكيف بعد كل هذه الإنجازات أن نتناساها فى لحظة وبكل وضوح الإخوان هم أساس هذه الهجمة على صلاح وهم تيار قوى ولهم أرضية كبيرة فى إنجلترا ويريدون تشويه كل ما هو ناجح وينتمى لمصر وبكل أسف وأسى انساق بعض المصريين مع هذه الحملات وبدأوا فى الإنجراف معها لذا لابد علينا جميعًا الوقوف بجانب صلاح ودعمه.. أما الننى فيشعر باستقرار كبير فى أرسنال لانه نادٍ كبير ولكن كلاعب كرة يفضل إذا جاء عرض من نادى أقل من فريقك ولكن تضمن فرصة اللعب والمشاركة فعليك الذهاب له لأن أهم شيء للاعب كرة القدم هو وجوده باستمرار فى الملعب.









ما هى طموحات المقاولون للموسم الجديد ؟

بالنسبة لطموحنا هذا الموسم لازم نبقى منطقيين إحنا مش هنقدر ناخد البطولة لأن أطرافها محددة ولكن نريد الدخول فى المربع الذهبى على الأقل وهذا يحدث فى العالم كله ليس عيب فى الدورى المصرى فى كل دوريات العالم يوجد فريقين أو ثلاثة يتنافسون على الدورى كل عام.



هل سافر عماد النحاس لأى فترات معايشة كما قيل ؟

كابتن عماد النحاس لم يسافر أى فترات معايشة فى الخارج كما قيل ولم يحدث أن تواصل معنا أى مسؤل بخصوص هذا الموضوع وإذا رغب عماد فى الذهاب للعمل فى النادى الأهلى إذا جاء له عرض لن نمانع فى تركه فنحن لن نجبره على العمل لأنه قام بإنجاز لم يحدث لنا منذ أكثر من عشرين عام بحصوله على المركز الخامس فى الدورى وقربه من المربع الذهبى وبشكره جداً على تواجده معنا.

ما سبب تفوق قطاع الناشئين بالمقاولون بهذا الشكل ؟

بالطبع قطاع الناشئين فى المقاولون العرب من أفضل قطاعات الناشئين فى مصر بسبب إهتمام المسؤولين به فكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ورئيس المقاولون السابق يهتم بشده بقطاعات الناشئين وجاء المهندس محسن صلاح حالياً وفكره كله فى الناشئين لقناعتنا الكاملة بأن مصر مليئة بالجواهر والشباب المبهر.













هل من الصعب تنفيذ الفار بالتعاون بين الأندية واتحاد الكرة ؟ وما هى نصيحتك لتطوير الكرة المصرية ؟

بكل صراحة الأندية المصرية فقيرة بستثناء ناديين أو ثلاثة ولا يستطيعوا المشاركة فى تكلفة البث واقترح على المسؤولين على الكرة فى مصر اقتراح لزيادة دخل الكرة المصرية بشكل كبير وهو تشفير الدورى المصرى بخمسون جنيهاً فقط سنوياً وهذا أقل من ثمن تذكرة مباراة مصر بها حوالى ما يقارب من 40 إلى 50 مليون ريسيفر إذا حصلنا من 40 مليون ريسيفر على 50 جنيه فقط سنوفر حوالى 2 مليار جنية سنوياً مع إعطاء التلفزيون المصرى حق بث المباريات وهذا يسمى بمشروع التكافل المصرى عوضاً عن الإعلانات وغيرها من أساليب التسويق فى الدورى التى ستوفر المزيد من المال وهذا سيوفر رواج غير مسبوق للأندية المصرية والإتحاد والإعلام مع تحديد نسب لكل طرف.





هل ستعود الجماهير المصرية للمدرجات الموسم المقبل ؟

أعتقد بعد بطولة الأمم الأفريقية والنجاح الكبير الذى قامت به الدولة المصرية أن الموسم القادم مختلف وسوف تتواجد به الجماهير المصرية خصوصاً بعد وجود شركة تذكرتى وما تقوم به من تسهيلات، ولكن الأهم من التنظيم الخارجى للجمهور تنظيم أرض الملعب لأن الشرارة تأتى من أرض الملعب سواء أجهزة فنية أو إدارية أو لاعبين فلابد من وجود لائحة رادعة تطبق على الأندية الكبيرة قبل الأندية الصغيرة حتى لا تشعر الفرق بالتفرقة.









فى النهاية..ما هى رسالتك للمسؤولين عن الكرة فى مصر ؟

فى النهاية أتمنى أن يكون الموسم المقبل مختلفا فى كل شىء سواء فى الشكل أو التنظيم أو إدارة المسابقات فالمقاولون تأجل له مباراة الأهلى ثلاث مرات لعمل توازنات مع فرق أخرى ليس لنا دخل بها وهذا كلفنا معسكر شهر كامل لمباراة واحدة وهذا ليس عدلاً وأتمنى أن يطبق نظام الإحتراف فى مصر.





واجه المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، ظروفًا غاية في الصعوبة خلال الفترة الماضية خصوصًا بعد الهجوم العنيف عليه وعلى نادى المقاولون بعد لقاء الأهلى السابق لكنه ظل متماسكًا أمام هذه الهجمة لأنه واحد من أهم الأعمدة بنادى المقاولون العرب عبر تاريخه.