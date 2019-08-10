رئيس الوزراء يهنئ الصحفيين والإعلاميين بمناسبة عيد الاضحى





وجاء نص بيان الدكتور مصطفى مدبولي كالآتي



"السادة الكتاب الصحفيون والإعلاميون تحية طيبة وبعد ،،، يسرنى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفى هذه الأيام المباركة، أن أبعث إليكم بأسمى التهانى، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات.





قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للإعلاميين والصحفيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.