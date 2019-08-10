ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يهنئ الصحفيين والإعلاميين بمناسبة عيد الاضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:05 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للإعلاميين والصحفيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص بيان الدكتور مصطفى مدبولي كالآتي

"السادة الكتاب الصحفيون والإعلاميون تحية طيبة وبعد ،،، يسرنى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفى هذه الأيام المباركة، أن أبعث إليكم بأسمى التهانى، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الفطر المبارك

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بحلول عيد الاضحى

ترشيحاتنا

احترس.. الوقوف بهذا المكان في عرفة يبطل الحج

وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر إثر أزمة قلبية

مرتضى منصور لـ شيكابالا: لن أسمح بضياع أي بطولة جديدة

الأهلى يتحمل تكاليف استضافة فريق اطلع بره فى مصر

شاهد.. أمطار غزيرة على جبل عرفات والحجاج يستقبلونها بالتلبية

اسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 10- 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة