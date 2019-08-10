عرض فيلم الفلوس لـ تامر حسنى فى إجازة نصف العام

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى عرضه فى أجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



وكان تغير اسم الفيلم اكثر من مرة حيث كانت فى البداية اسم "كل سنة وانت طيب" وبعدها "الجوكر" واستقر فى النهاية على اسم "الفلوس".



والفيلم تدور احداثه فى اطار اجتماعى اكشن حول ازمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.