وفاة أحمد الملا حارس مرمى كفر الشيخ

نعى مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة أشرف أبو حليمة، اليوم، أحمد الملا، حارس مرمى فريق كفر الشيخ في عصره الذهبي، والذي وافته المنية اليوم، عقب رحلة صراع مع المرض.



انضم الملا لنادي كفر الشيخ كحارس مرمى بقطاع الناشئين عام 1967م، وجرى تصعيده للفريق الأول وعمره 18 عامًا، ولعب مع كفر الشيخ في الدرجة الثانية، وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز موسم 1974م، وظهر بشكل ملفت للأنظار خلال لعبه في الدوري الممتاز مع كفر الشيخ لمدة موسمين.



أدى المئات من رموز الرياضة وحراس المرمى، والمديرين الفنيين بأندية محافظة كفر الشيخ، صلاة الجنازة على الفقيد من مسجد القماح بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، بحضور ابن شقيقه أحمد الملا، لاعب غزل المحلة والأهلي الأسبق.



جدير بالذكر أن الملا كان من أبرز حراس المرمى في تاريخ نادي كفر الشيخ، ورفض العديد من العروض للأندية الشهيرة ، آنذاك، حبًا وانتماءً لكفر الشيخ، حيث ينتمي للجيل الذهبي لفريق كفر الشيخ والذي كان من بينهم، محمد عامر، لاعب الأهلي الأسبق، والسيد يوسف، ومحسن دياب، وسمير عيد، وعمر همس، فؤاد الفقي، وإبراهيم البيلي، ومحمد البرهامي.

