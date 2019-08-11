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برلمان

برلماني: الدولة توجه معظم مواردها لدعم الفئات الأكثر احتياجا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:01 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي أموال تأتي للدولة توجه أغلبها للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يتأكد من تجديد الرئيس السيسي لمبادرة حياة كريمة، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب.

وأضاف النائب سمير البطيخي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة تحاول بكافة الطرق توفير حياة كريمة للمواطنين، بشكل مباشر، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور، والذي وصل لـ 2000 جنيه، بدلًا من 1200 جنيه.

وتابع النائب سمير البطيخي أن رفع الحد الأدنى للأجور، تطبيقًا لمبادرة حياة كريمة، سبقها زيادة حصة الفرد التموينية إلى 50 جنيهًا، فصلًا عن الزيادة الأخيرة في المعاش بنسبة 15%.

وأكد النائب سمير البطيخي أن الدولة لن تتوانى في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وكل وفرة مالية سوف تأتي للدولة، ستوجه إلى مبادرة حياة كريمة.

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