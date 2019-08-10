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فن

سبع البرمبة يحقق إيرادات 21 ألف جنيه في يوم

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:55 م
سبع البرمبة
سبع البرمبة
سمر سعد
حقق فيلم "سبع البرمبة" إيرادات أمس وصلت إلى 21 ألف جنيه كما صرح الموزع محمود الدفراوى.

فيلم "سبع البرمبة" يحكي قصة شاب بسيط متزوج من فتاة رقيقة تريد أن ترى زوجها بطلا، عكس شخصيته، وتصاب بصدمة عصبية، وتتخيله أحد أبطال السينما والدراما، مثل منصور الحفني "أحمد السقا"، ورحيم "ياسر جلال"، وسليم الأنصاري "أمير كرارة"، فيضطر الزوج لتقمص هذه الشخصيات بشكل كوميدي.

"سبع البرمبة" من تأليف لؤي السيد، وبطولة رامز جلال وجميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.

يذكر أن رامز جلال قدم فى رمضان الماضى 2019 برنامج "رامز فى الشلال" والذي حقق مشاهدة عالية عند عرضه على يوتيوب.

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