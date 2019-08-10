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فن

يسرا تؤدي مناسك الحج .. وتوجه رسالة مؤثرة لوالدتها

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:44 م
يسرا ووالدتها
يسرا ووالدتها
محمد بدران
حرصت الفنانة يسرا علي تأدية مناسك الحج هذا العام بصحبة الاعلامية الكبيرة هالة سرحان والفنانة الهام شاهين.

ونشرت الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة لها برفقة والدتها وكتبت عليها قائلة: "اللهم انا نسالك في يوم عرفة ان تنزل نورا من نورك على السيدة سهيلة وهبي عمر وان ترحمها فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك وان تنور قبرها وتؤنس وحدتها اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم انا نسألك الصبر واللطف على قلب ابنتها يسرا واحبابها نسألكم الفاتحة".
 
وحرصت الفنانة يسرا على الطيران للملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج عقب وفاة والدتها.

وتوفيت والدة الفنانة يسرا، يوم الأربعاء 24 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.
يسرا تؤدي مناسك الحج .. وتوجه رسالة مؤثرة لوالدتها

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