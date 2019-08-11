ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صلاة العيد منفردا.. الأزهر يجيب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:20 ص
صلاة العيد منفردا
صلاة العيد منفردا
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، لذا لا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين.

وأوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية في إجابتها عن سؤال «ما حُكم صلاة العيد منفردًا؟»، أنه قد ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، مستشهدة بما روى البخاري و مسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». 

أضافت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن الْعَوَاتِق، هِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ، أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج، وَذَوَات الْخُدُور هن الأبكار، منوهًا بأنه لهذا فقد ذهب الحنفية، و هو رواية عند الحنابلة إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية و الشافعية ، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وتابعت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ولهذا فلا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى وخمسًا في الثانية، كما ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.

ترشيحاتنا

لعودة اليمن السعيد.. الجبير يدعو القيادات في عدن إلى الانسحاب من المواقع

ملخص لمسات أول ظهور لـ تريزيجيه مع استون فيلا أمام توتنهام .. فيديو

شاهد.. عمرو سعد نائمًا في الطائرة.. وجمهوره: اصحى انت وصلت

اخبار الفن والفنانين.. القبض على فادى خفاجة.. وزينة لمتابعة: انتى متطفلة وبجحة

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

الزمالك يفوز على 6 اكتوبر 2 /1

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور