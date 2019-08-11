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نائب وزير الدفاع السعودي: ندعو إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة في اليمن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:22 ص
نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع السعودي
شريف سيد
أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن السعودية تدعم الحكومة الشرعية في اليمن واستقرارها، مشددًا على رفض المملكة الكامل لاستخدام العنف في اليمن. 

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش". 

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والاخلال بالامن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة". 

وتابع نائب وزير الدفاع السعودي "واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الانساني والاغاثي وهو أمر لا تقبله المملكة". 

وأردف نائب وزير الدفاع السعودي "أكد المجتمع الدولي اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة اعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة".

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