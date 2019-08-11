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المجلس الانتقالي اليمني يعلن الالتزام بوقف إطلاق النار في عدن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:35 ص
الصراع في اليمن
الصراع في اليمن
القسم الخارجي
أعلن المجلس الانتقالي في اليمن استجابته لبيان التحالف العربي لدعم الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن. 

وقرر المجلس الانتقالي في اليمن التزامه بوقف إطلاق النار في البلاد، مرحبًا بدعوة السعودية لعقد حوار مع الحكومة اليمنية. 

وأبلغ التحالف العربي المجلس الانتقالي في اليمن بمطالب من ضمنها وقف إطلاق النار في اليمن. 

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قد طرح مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن. 

وانتهت المهلة التي حددها التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، لوقف فوري لإطلاق النار في مدينة عدن، جنوب اليمن.

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