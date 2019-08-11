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عقب سيطرة الانفصاليين على عدن.. السفير السعودي في اليمن يدعو إلى وقف الاقتتال

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:10 ص
السفير السعودي في
السفير السعودي في اليمن
القسم الخارجي
دعا السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، إلى ضرورة وقف الاقتتال في اليمن، عقب سيطرة الانفصاليين على مدينة عدن. 

وكتب السفير السعودي في اليمن في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الشعب اليمني الشقيق عاني الكثير.. والاطراف التي تشعل الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني". 

وأضاف السفير السعودي في اليمن "يجب ان تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة للجميع، وأي اقتتال يجب ان يتوقف ويتم السماح للعمل الإنساني والإغاثي ان يعود فورا".

وتابع السفير السعودي في اليمن "ما حدث في عدن مؤخرا والتطورات المؤسفة لا تعبر عن الحكمة، وندعو الجميع في عدن الى وقف اي اقتتال وتلبية الدعوة للحضور الى المملكة وحل اي خلافات على طاولة الحوار، فالخيار الآخر مرفوض والمملكة لن تقبل باستمرار هذه الفتنة". 

كان المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي أعلن الموافقة على المبادرة السعودية بوقف إطلاق النار في البلاد.

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