ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يصل مسجد الماسة بـ العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى ..فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:49 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والاستقرار.

كما قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

ويؤدي ملايين المصريين صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، وتقام صلاة عيد الاضحى بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5.45 صباحا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي يتلقى برقيات تهنئة من رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى

شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بـ العلمين الجديدة ..فيديو

ترشيحاتنا

مصرع مصري في حادث مروري بـ الكويت.. تفاصيل

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بـ الغردقة

في ليلة العيد .. مقتل صاحب جيم على يد متدرب بـ المعصرة

السيسي يصل مسجد الماسة بـ العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى ..فيديو

صلاة عيد الاضحى .. الإفتاء تحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء.. وتنصح بـ 10 سنن حرص الرسول عليها

اخبار الفن والفنانين.. القبض على فادى خفاجة.. وزينة لمتابعة: انتى متطفلة وبجحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور