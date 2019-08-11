السيسي يصل مسجد الماسة بـ العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى ..فيديو

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك.





وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والاستقرار.





كما قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.



