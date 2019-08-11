ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تكون الأخيرة.. التحالف العربي يعلن استهداف مواقع تهدد الحكومة اليمنية الشرعية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:38 ص
طائرات التحالف العربي
طائرات التحالف العربي
القسم الخارجي
كشفت فضائية "العربية" السعودية عن استهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعض المناطق التي تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية. 

وقال التحالف العربي وفق فضائية "العربية" إن هذه العملية ستكون الأولى وسيليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان التحالف حول وقف إطلاق النار. 

وأضاف التحالف العربي في بيان أن الفرصة لا تزال سانحة للمجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة. 

وأعلن التحالف العربي حمايته المواقع التي سينسحب منها المجلس الانتقالي الجنوبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل ينشطر اليمن إلى دولتين مجددا.. دعوات انفصال الجنوب تعود إلى الصدارة.. هجوم حوثي يشعل اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي.. والتوقيت يخدم ميليشيات إيران

الحكومة اليمنية: الانفصاليون الجنوبيون نفذوا انقلابا في عدن

تحالف اليمن يرفض انقلاب الانفصاليين الجنوبيين على الشرعية

السعودية تدعو أطراف الأزمة في عدن إلى اجتماع عاجل بالرياض

تمرد واستقواء بالسلاح.. الحكومة اليمنية تعلق على الأوضاع في عدن

ترشيحاتنا

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. هيفاء وهبي بفستان مثير قبل حفلها في السويد

ضاحي خلفان: أرجو ألا يزايد البعض على حبنا لـ السعودية وشعبها

مصرع مصري في حادث مروري بـ الكويت.. تفاصيل

حكم صلاة العيد منفردا.. الأزهر يجيب

أعرب عن ارتياحه الكبير.. زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة صاروخية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور