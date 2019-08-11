أمطار رعدية على المشاعر المقدسة.. الأرصاد السعودية تعلن حالة طقس أول أيام العيد

نشرت وكالة الأنباء السعودية توقعات طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وقالت وكالة الأنباء السعودية "بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة -تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة".





كانت أمطار غزيرة سقطت على صعيد جبل عرفات يوم السبت، حيث وقف أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة هذا العام.



