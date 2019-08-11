طريقة عمل الفته

الفتة المصرية الشهيرة بالثوم والخل واللحم الضأن طبق رئيسى على مائدة أول أيام عيد الأضحى المبارك بدون طبق الفتة ليس هناك معنى للعيد إليك طريقة تحضيرها بطرق مختلفة لأمهر الشيفات



فتة اللحم بالخضار للشيف إلهام فتحى



المقادير..

1 كيلو من اللحم

2 ل من الماء

3 مكعبات من مرق اللحم

بصل المقطع لجوانح

جزر المقطع دوائر

كراث المقطع شرائح

كرفس

2 فص ثوم مهروس

50 ج من اللوز المقطع والمحمص

4 أغصان من إكليل الجبل

فلفل أسود

ملح

30 ج من زيت الزيتون

30 ج من زيت الذرة

500 ج من أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة من الزبيب

50 ج من المشمش المجفف المفروم

1 ملعقة من معجون الطماطم

فلفل أسود حلو

القليل من القرفة

القليل من التوابل المشكلة



طريقة التحضير الفته ..



- قومي بإضافة زيت الزيتون وزيت الذرة إلى قدر ثم أضيفي اللحم للقلي حتى يصبح لونه مائلًا إلى الذهبي ثم قومي بإضافة الماء.



- قومي بقلي الكرات مع البصل والجزر ثم أضيفي المكونات جميعها إلى الحساء المحضر سابقًا و قومي بإضافة مكعبات مرق الطهي بالإضافة إلى التوابل المشكلة للطهي على نار هادئة.



- قومي بنقع الأرز لمدة 30 دقيقة، بعدها قومي بتصفيته ثم اتركيه جانبًا وعندما ينضج اللحم قومي بإخراجه ثم قطعيه إلى شرائح واتركيه جانبًا.



- قومي بطهي الأرز حتى يغلي ثم تغطيته ووضعه في الفرن لمدة 18 – 20 دقيقة وأضيفي الزبيب المفروم والمشمش قبل نضوج الأرز بنحو 5 دقائق ثم قدمي الأرز مع قطع اللحم وإكليل الجبل واللوز.



فتة اللحم



فتة اللحم بالزبادي من الأطباق الرئيسية الخفيفة والشهية.



المقادير لتحضير فتة اللحم :



1/2 كيلو لحم

أرز

ثوم

بصل

عصير ليمون

زبدة، زبادي

خل

عيش شامي

دقيق

بهارات

ورق لورا

كزبرة خضراء

نعناع

لوز محمر

ملح، فلفل.



الطريقة لتحضير فتة اللحم :



1 ـ اسلقي مكعبات اللحم في إناء به ماء على النار.

2 ـ لتحضير صوص الزبادي ضعي ثوما مفروما في إناء على النار وبصلة مفرومة ناعما وقلبيهم إلى أن يذبلوا ثم ضعي الزبادي والكريمة اللباني وقلبى الخليط.

3 ـ حمصي الخبز المقطع في مقلاة بها قليل من الزبدة.

4 ـ ثم ضعيه فوق الخبز الأرز الأبيض المطهي ثم ضعي اللحم المطهي والشوربة على الأرز والخبز وضعي القليل من النعناع البودر فوقهم.

5 ـ ضعي الفتة في طبق التقديم ثم ضعي فوقها صوص الزبادي والكريمة والمكسرات وتقدم.



فتة اللحم بالبطاطس



نقدم لك طريقة تحضير فتة اللحم بالبطاطس للشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سى بى سى سفرة.



المقاديرلتخضير الفتة :

مكعبات لحم بتلو

طماطم مفرومة

صلصة

خل

ثوم مفروم

بطاطس مكعبات محمرة

خبز لبناني محمر

مكعبات ساور كريم

فلفل أخضر مكعبات

بصل مكعبات

زيت

زبدة

ملح

فلفل أسود

كزبرة مطحونة

جوزة الطيب

عصير طماطم

عصير ليمون



طريقة التحضير للفتة :

* تشوح قطع اللحم فى زيت به فلفل اسود و جوزة الطيب و كزبرة مطحونة والملح و تترك لتسوى ثم ترفع

* يشوح الثوم فى زيت به فلفل أسود ثم يضاف له البصل ثم الطماطم والملح و عصير الطماطم ثم عصير الليمون والخل ونصف كمية اللحمة

* يوضع الخبز في طبق التقديم و فوقه البطاطس ثم الساور كريم والفلفل الاخضر ثم توضع اللحم بالصلصة فى نصف الطبق

* توضع زبدة في الطاسة مكان اللحم ثم القليل من الساور كريم والفلفل الأسود

* تضاف باقي كمية اللحمة في النصف الاخر من طبق التقديم مع اضافة خليط الساور كريم ثم تقدم .



الفته السورى

لكسر روتين اللحوم في العيد يمكنك تقديم صنف مختلف في عيد الأضحى من الدجاج ويكون خفيفا ولذيذا في الوقت نفسه.

المقاديرلتحضير الفتة السورى :

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة

حبة طماطم

حبة فلفل أخضر

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

عيش شامى مقطع مكعبات

كوب خل أبيض (أو ما يغطى الفراخ)

أرز بسمتى مطبوخ

ملح وفلفل اسود

ملعقة من السمن

الطريقة لتحضير الفتة السورى:

تتبلي الفراخ فى طبق عميق .. نضع الفراخ وعليها شرائح البصل ونغطيها بالخل وملح وفلفل والبهارات ونغطيها ونسيبها فى الثلاجة من الليل .. في اليوم التالي نضع الفراخ فى طاسة من غير أى مواد دهنية .. ونصفيها جيدا من الخل ونقلبها على نار هادئة حتى تجف كل السوائل الموجودة فيها وتتشربها تانى وتجف قليلا .

نجهز حبة طماطم وحبة فلفل أخضر

ونضيفهم على فتة الشاورما

نقوم بتحمير العيش الشامي المكعبات على النار

الصلصة:

مقادير عمل صلصة الفته السورى بالزبادى : مثل طريقة الثومية

علبة زبادى - ملعقة كبيرة مايونيز - ملح - ثوم بودر

اخلط المقادير مع بعض وبكدة جهزت الثومية

لتجهيز طبق الفتة نضع العيش ثم الأرز ثم الثومية ... ثم الفراخ و الخضروات.



