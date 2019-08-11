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رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:12 ص
د. محمد الخشت رئيس
د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عددا من الصور التي ترصد إصلاح الأجزاء المتهالكة من المعهد القومي للأورام والتي نتجت عن انفجار وقع أمام المعهد منذ أيام.

وكتب الخشت علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": عام وعيد وأنتم طيبون مجددا، أبدا مصر لن تنكسر، أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل إلى إصلاح وتجديد.

وأضاف الخشت: الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالي، أكثر من أربع أدوار يتم تجديدها، والمبنى الشمالى تقريبا جهز حيث يتبقى في هذا المبنى بعض أعمال الاسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه.

وتابع: العمل جاري في باقي المباني وأعمال الواجهات، وفي الوقت نفسه الخدمة الطبية مستمرة، نعم مصر تستطيع شعبا ودولة.
رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور
رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور
رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور
رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور
رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور
رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور
رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور
رئيس جامعة القاهرة يعلن مستجدات ترميم معهد الأورام.. صور

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