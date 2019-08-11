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شباب القناطر الخيرية يلتقطون السيلفى بجوار الأضاحى ..فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
ماجدة المهدى - عدسة : صلاح مهدى
شهدت منطقة القناطر الخيرية، أجواء من الفرحة والاحتفال عقب انتهاء صلاة العيد حيث اجتمع العشرات من الأطفال في الساحات لمشاهدة عمليات الذبح وركوب الألعاب.

بينما تواجدت أعداد من الخراف استعدادا لذبحها، حيث امتلأت الساحات بالدماء، والتقط الشباب الصور "السلفي" بجوار الذبائح.

وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكان سكان طابا أول من أدوا صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما كانت السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.

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