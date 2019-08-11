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شاهد.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة في العلمين الجديدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:50 ص
السيسى يؤدى صلاة
السيسى يؤدى صلاة عيد الاضحى
كتب محمد عبد المنعم
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وتقدم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية لإمامة الصلاة، كما ألقى خطبة العيد والتي أكد فيها أن الله تعالى بشر إبراهيم عليه السلام بغلام حليم، حيث أسلما جميعا لأمر الله ورضي الغلام بالذبح ورضي الأب بأن يذبحه مستعرضا قيم الرضا والتضحية والفداء بالنفس.

وأوضح علام بسالة وفداء وشهامة الجندى المصري الذي يقف في مشهد مهيب مضحيا بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الأوطان، مشيرا إلى قوة الجيش والشرطة في الوقوف أمام القوة الغاشمة التي تريد أن تزعزع الاستقرار وتخريب الأوطان، مؤكدا أن جنود مصر خير أجناد الأرض مستشهدا بالحديث النبوي: 'إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".
شاهد.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة في العلمين الجديدة
شاهد.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة في العلمين الجديدة
شاهد.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة في العلمين الجديدة
شاهد.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة في العلمين الجديدة

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