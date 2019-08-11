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الشرطة النرويجية: نتعامل مع حادث إطلاق النار داخل مسجد باعتباره عملا إرهابيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، أنها تتعامل مع حادث إطلاق النار داخل مسجد والذي وقع أمس "السبت " في العاصمة " أوسلو " باعتباره عملا إرهابيا محتملا.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز عربية " ، في نبأ عاجل لها ،دون الاشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت شرطة العاصمة النرويجية أكدت، أمس السبت، تعرض شخص لـ"إصابة طفيفة" في حادثة إطلاق نار داخل مسجد في أحد ضواحي العاصمة.

وقالت شرطة أوسلو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن شخصا تعرض لـ"إصابة طفيفة" في مركز النور الإسلامي في ضواحي العاصمة، ومن غير المعلوم ما إذا كان المصاب هو نفسه منفذ عملية إطلاق النار.

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