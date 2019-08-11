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الأردن يدعو الأطراف المتنازعة في عدن للتهدئة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:12 م
علم الأردن
علم الأردن
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الأردن أعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في مدينة عدن اليمنية، داعيا إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة والحوار المسئول، للتوصل لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.

يذكر أنه منذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

من جهتها، بدأت اليوم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في الانسحاب من بعض المناطق التي سيطرت عليها في عدن، بعدما استهدفت قوات التحالف أحد المواقع التابعة للمجلس.

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