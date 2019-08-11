إقبال متوسط على حدائق القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الأضحى.. صور

شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية في أول أيام عيد الأضحى إقبالا متوسطا، حيث فضلت بعض الأسر وعدد كبير من الشباب قضاء اليوم الأول في منازلهم للاحتفال بالعيد وذبح الأضاحى وسط جو أسرى للمعايدة على الأهل والأقارب.



وشهدت المدينة زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة، حيث تحولت المتنزهات العامة ومنطقة الشلالات إلى ملاهي مفتوحة للاستمتاع بأجواء العيد.



من جانبه، تابع الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة لتلقي أي شكاوى من الزوار على مدار أيام العيد، وطالب المسئولين بمراقبة الأسواق والتفتيش المستمر على محلات القناطر للتأكد من سلامة المعروضات للزوار.



وأكد محافظ القليوبية أنه تم تجهيز جميع الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين التجمعات والإدارة العامة لمرور القليوبية لتكثيف التواجد المرورى، خاصة بالأماكن التى يعتاد المواطنون زيارتها منها القناطر الخيرية ومدينة بنها.



وأكد مختار شداد، نائب رئيس المدينة، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، ولم يحدث ما يعكر صفو الزائرين، بالإضافة إلى أن الخطة الأمنية والمرورية التي أشرف عليها اللواء طارق العجيزى، مدير أمن القليوبية، أتت ثمارها وحققت الأمن والأمان للرواد وسهولة الحركة المرورية.



وقال مختار شداد إنه من المتوقع زيادة أعداد الزائرين للمدينة في أيام العيد اللاحقة، حيث فضلت كثير من العائلات قضاء أول يوم للعيد وسط الأهل والأقارب، مشيرا إلى أن أغلب الزوار في اليوم الأول كانوا من الأطفال والشباب الذين يفضلون الاستمتاع بالمسطحات الخضراء والرحلات النيلية التي تتميز بها القناطر.



وأضاف نائب رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع هيئة الأتوبيس النهرى لزيادة أعداد رحلاتها من القاهرة إلى القناطر الخيرية لتوفير سبل الراحة للمحتفلين بالعيد، مشيرا إلى أن حدائق القناطر الخيرية فتحت أبوابها بأسعار رمزية فى متناول الجميع، ومن أشهرها عفلة والتوفيقى وأبوقردان وحديقة النخيل، إلى جانب فتح المتاحف التى تتميز بها مدينة القناطر مع توفير الخدمات ووسائل الترفيه بالحدائق طوال احتفالات العيد.