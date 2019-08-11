الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور

توافد صباح اليوم الأحد، عدد كبير من المواطنين وخاصة الأطفال، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل بالحديقة اليابانية.





وشهد محيط حديقة اليابانية تشديدات أمنية مكثفة وسيارات إطفاء، حفاظا علي سلامة المواطنين المتواجدين وتوفير لهم كل سبل الراحة.





وكان الأهالي قد أقبلوا في الصباح الباكر على حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط جو من البهجة والفرح.









وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.



