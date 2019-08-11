ورش فنية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية احتفالا بـ عيد الأضحى

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورشة لعمل خروف العيد بحضانة صناع الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة بسيدي جابر ضمن نشاط مكتبة النزهة بفرع ثقافة الإسكندرية، قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتدريب الأطفال على تصميم خروف مجسم باستخدام مناشف الورق والألوان الفلوماستر واﻷعواد الطبية.



وأقيمت ورشة رسم حر باستخدام الرصاص والفحم والباستيل الأبيض على ورق أسود بمرسم قصر ثقافة الأنفوشي، وبقصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء مع ورشة تعليم العزف على الجيتار.



بينما عقد بيت ثقافة رشدي محاضرة بعنوان "العنف والعدوان عند الأطفال" تحدث خلالها ماهر السيد دكتوراه فى التربية الخاصة وتعديل السلوك، عن أسباب العنف، وأثره على شخصية الطفل،وخلال اللقاء أكد ضرورة تغذية عقلية الطفل بالسلوكيات الإيجابية، وإبعاده عن البيئة الرقمية كأجهزة المحمول وما عليها من برامج ألعاب لأن الاهتمام بهذه المجالات فى مراحل مبكرة يقتل لديه الجانب الاجتماعي وينمى العدوانية.



وعقد نادي أدب بيت ثقافة القباري إجتماعه الأسبوعي لمناقشة التجربة الإبداعية للشاعر عبد المنعم سالم واهم أعماله ومنها موجة و لغة الجمال، وفي ختام معرض الكتاب الصيفي المقام بأرض كوته قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية عرضا فنيا بقيادة الفنان نصر الدين محمد، تضمن مجموعة متنوعة من التابلوهات منها "الأسكندراني، الفرح الأسكندراني، التنورة وسط تفاعل الحضور.