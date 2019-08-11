اسأل المفتي.. هل يصح تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة

أكدت دار الإفتاء، أن تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة جائز شرعًا عند الجمهور، وصححه المالكية مع إلزامه بدم.



وورد لدار الإفتاء سؤال يقول صاحبه ( ما حكم تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟).



واستشهدت دار الإفتاء، بما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سمِعْتُ رسولَ الله وأتاه رُجلٌ يومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أنْ أرميَ؟ قال: "ارمِ، ولا حَرَجَ"، وأَتاه آخر، فقال: إني ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: "ارمِ ولا حرج"، وأتاه آخر، فقال: إني أفضْتُ إلى البيتِ قبل أَنْ أرميَ؟ قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ"، قال: فما رأيتُه سُئِلَ يومئذ عن شيء إلا قال: "افعلُوا ولا حَرَجَ".