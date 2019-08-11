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الحجيج يواصلون أداء طواف الإفاضة .. بث مباشر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:45 م
ضيوف الرحمن يؤدون
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة
إيمان طلعت
يؤدي الآلاف من ضيوف الرحمن طواف الإفاضة، بالمسجد الحرام، بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى في أول أيام النحر عيد الأضحى.

وتوجه ضيوف الرحمن اليوم، الأحد، أفواجًا إلى بيت الله الحرام مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن وقفوا على صعيد عرفات، وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى.

وقام رجال الأمن بجهود كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام ليطوفوا طواف الإفاضة.

وسخرت إدارات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة، في إطار تنفيذ خطة موسم الحج هذا العام في مرحلتها الثانية، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد وأعمال النظافة وسقيا زمزم والعربات والصيانة والتشغيل التي مكّنت بعد عون الله وتوفيقه من أداء المصلين صلاتهم بكل يسر وسهولة.

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