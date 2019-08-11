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لم تحترم حرمة الصلاة .. فتاة تثير غضب رواد السوشيال ميديا بسبب فيديو تيك توك .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:30 م
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو صادما لفتاة مراهقة تقوم بتسجيل فيديو وهي تغني وسط المعيدين وهم يؤدون صلاة العيد.

ويوضح الفيديو المتداول، فتاة تغني عبر تطبيق التك توك الشهير، في حين يقوم المصلون بأداء صلاة العيد.

وأثار الفيديو المتداول غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم احترام الفتاة صلاة العيد والمصلين الذين عكفوا على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.


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